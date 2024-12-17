شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حلمى: البنية التحتية الإنشائية ساهمت فى نجاح مصر فى استضافة البطولات والان مع تفاصيل الخبر

أكد أشرف حلمى رئيس اتحاد تنس الطاولة أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) برئاسة باتريس موتسيبي، بمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي أرفع جائزة للاتحاد، وهى جائزة التميز جاء بعد عدة خطوات قامت بها الدولة المصرية في الملف الرياضى.

وقال حلمى، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في كل الرياضات، وكذلك البنية التحتية الإنشائية من مراكز شباب وملاعب وصالات رياضية قادرة على استضافة البطولات.

وأضاف رئيس اتحاد تنس الطاولة أن مصر استضافت خلال السنوات الأخيرة عددا كبيرا من البطولات الدولية الهامة، وكانت على قدر المسئولية ونالت ثقة الاتحادات الدولية و القارية.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح رئيس الجمهورية الجائزة، نظرا لجهوده الكبيرة في تطوير كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية.