شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 17-12-2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة، وأبرزها زيزو يناقش العروض الخارجية بعد 15 يوما وينتظر جلسة التجديد فى الزمالك، والأهلى يفاوض بيرسى تاو للخروج الآمن فى انتقالات يناير.

زيزو يناقش العروض الخارجية بعد 15 يوما وينتظر جلسة التجديد فى الزمالك

استقر أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك على عدم اتخاذ قرار بشأن العروض الخارجية التى تلقاها خلال الأيام الماضية قبل شهر يناير المقبل، وهو موعد فترة السماح التى من حق اللاعب فيها التوقيع لأى نادٍ.

الأهلى يفاوض بيرسى تاو للخروج الآمن فى انتقالات يناير

يُجرى مسئولو النادى الأهلى، خلال الأيام القليلة المقبلة، مفاوضات مع الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق من أجل الاتفاق حول طريقة رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

3 لاعبين ينتظرون الفرصة مع جروس فى الزمالك

ينتظر 3 لاعبين فى الزمالك الحصول على الفرصة مع السويسرى كريستيان جروس في الزمالك لإثبات جدارتهم بارتداء القميص الأبيض خاصة بعد ابتعادهم عن حسابات البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني السابق خلال الفترة الماضية.

اتحاد الكرة يفضل التعاقد مع خبير أوروبى للجنة الحكام ويستبعد اللاتينى

يفضل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، التعاقد مع خبير أوروبى لرئاسة لجنة الحكام فى المرحلة المقبلة، مستبعدا فكرة التعاقد مع خبير لاتينى أو آسيوى.

الأهلي يُعيد تقييم لاعبيه الأجانب لحسم مصيرهم قبل الميركاتو الشتوي

قرر مسئولو النادي الأهلي إعادة تقييم كل اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق من أجل تحديد مصير كل المحترفين المقيدين فى الفريق، وحسم موقفهم من البقاء أو الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل، وفقا لإسهاماتهم مع الأهلي الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما شهدت الفترة الأخيرة غياب بصمة اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي.

أول قرارات لجنة الحكام الجديدة.. عودة محمود البنا بعد انتهاء الإيقاف

يعود الحكم الدولى محمود البنا للظهور فى الملاعب اليوم من خلال إدارة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى فى إطار مواجهات كأس رابطة الأندية المحترفة.

أشرف داري يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام بلوزداد الجزائري

اقترب المغربي أشرف داري مدافع الأهلي من المشاركة أساسياً مع الفريق فى المباريات المقبلة، وقد تشهد مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا مشاركة النجم المغربي بشكل أساسي، بعدما غاب عن المشاركة فى المباريات بسبب تكرار إصابته بالتواء فى الكاحل وحرمان الفريق من جهوده منذ بداية الموسم الجاري.