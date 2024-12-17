شكرا لقرائتكم خبر عن عماد المندوه مدربا لحراس مرمى الزمالك حتى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب استمرار عماد المندوه مدربا لحراس مرمى الفريق الأول، ضمن الجهاز المعاون للسويسرى كريستيان جروس حتى شهر يناير المقبل.

ويأتى استمرار المندوه لحين وصول توماس جروتر، مدرب الحراس الذى سيتولى المهمة فى الجهاز المعاون مع جروس، والمقرر أن يصل جروتر إلى القاهرة خلال يناير.

مدرب حراس المرمي السويسري الجنسية يبلغ 51 عاما، وسبق له العمل كمدرب للحراس مع بازل السويسري، وكان جزءا من الجهاز المعاون لجروس في هذه الفترة، وهو أحد أبرز حراس المرمي في تاريخ بازل السويسري، حيث دافع عن ألوان الفريق العريق طوال 9 مواسم وحتي اعتزاله موسم 1997 - 1998.

من ناحية أخرى يصل اليوم إلى القاهرة شيخ بوزيان أحد أفراد الجهاز المعاون للسويسرى كريستيان جروس ، ليكون الرجل الثانى في الجهاز الفني خلف جروس.

وكان جروس اتفق مع مجلس الزمالك على أن يكون الجهاز المعاون له يضم كل من شيخ بوزيان مخطط الأحمال، توماس جروتر مدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى أمير عزمى مدرب مساعد بالفريق، وعبد الواحد السيد مدير للكرة.