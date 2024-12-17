شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكانوى والكياك يهنئ الرئيس السيسى بجائزة الإنجاز المتميز من كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة اتحاد الكانوي والكياك بخالص التهنئة برئاسة اللواء أحمد كامل للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد تكريمه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) برئاسة باتريس موتسيبي، ومنح الرئيس السيسي أرفع جائزة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF وهى الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024، والتي تسلمها نيابة عنه الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة في الاحتفالية التي نظمها CAF في المغرب.

يعكس هذا التكريم التقدير الكبير للمجهودات المبذولة في دعم الرياضة الأفريقية وتعزيز التعاون بين دول القارة السمراء

كما يتقدم مجلس إدارة الاتحاد لمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي الرياضة اهتمامًا كبيرًا باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز قيم العمل الجماعي والانتماء.

يأتي دعم الرئيس السيسي للرياضة في استضافة مصر للعديد من البطولات الدولية، مثل بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكأس العالم للألعاب الجماعية والفردية، وتطوير البنية التحتية الرياضية من خلال إنشاء المدن والملاعب الرياضية الحديثة فضلا عن حرص الرئيس السيسي على رعاية المواهب الرياضية وتكريم الأبطال الذين يرفعون اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، مما يعكس رؤية واضحة لتعزيز دور الرياضة في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء جيل قوي وقادر على مواجهة التحديات.

ويتمنى مجلس إدارة الكانوي والكياك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دوام النجاح والتوفيق في قيادة مصر نحو المزيد من التقدم والازدهار.