شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُطالب كولر بحسم مصير عروض الشتاء لضم رضا سليم والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو النادى الأهلى من السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق تحديد مصير العروض التى وصلت النادى خلال الفترة الماضية لضم المغربى رضا سليم لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

ويرغب الأهلى فى معرفة موقف مارسيل كولر من عروض رضا سليم التى بدأت تصل للنادى بشكل ودى، خاصة أن اللاعب لا يُمانع في الرحيل طالما أن الجهاز الفني لا يعتمد عليه بشكل أساسي.

وارتبط اسم رضا سليم خلال الفترة الماضية بعروض من أندية مغربية وخليجية تنتظر الموقف النهائي لحسم مصير اللاعب مع الأهلي.

وقرر مسئولو الأهلي إعادة تقييم كل اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق من أجل تحديد مصير كل المحترفين المقيدين فى الفريق، وحسم موقفهم من البقاء أو الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل، وفقا لإسهاماتهم مع الأهلي الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما شهدت الفترة الأخيرة غياب بصمة اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي.

ويضم الأهلي الرباعي الأجنبي أشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم وبيرسي تاو، وستقوم لجنة التخطيط فى النادي بتقييم موقف الرباعي المحترف، وإن كانت هناك نية للموافقة على رحيل أكثر من لاعب، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، لاسيما أن اللاعبين لم يظهروا أي إضافة فى صفوف الأحمر منذ بداية الموسم.