شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة: دعم الرئيس السيسى للرياضة انعكس على النتائج والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمرو مصيلحى، رئيس اتحاد كرة السلة، أن الرياضة المصرية شهدت تطورا ملحوظا فى عهد الرئيس السيسى، بفضل الدعم اللامحدود للرياضة و الرياضيين بشكل عام.

وقال مصيلحى في تصريحات خاصة إن فوز الرئيس السيسى بجائزة التميز في أفريقيا بحفل كاف خلال الساعات الماضية لم يأت من فراغ بل لما تشهده الرياضة المصرية من دعم ومساندة الرئيس، سواء الرياضات الجماعية أو الفردية ، وهو ما ظهر وانعكس على نتائج المصريين في مختلف المحافل الرياضية القارية والدولية، وكذلك البطولات والألقاب التي يحصدها أبناء مصر ورفع علم مصر خفاقا، واخرها أولمبياد وبارالمبياد باريس 2024.

وتسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجائزة التي منحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك نيابةً عنه، خلال فعاليات الحفل السنوي لتوزيع جوائز الكاف لعام 2024.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح رئيس الجمهورية الجائزة، نظرا لجهوده الكبيرة في تطوير كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية.