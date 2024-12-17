نادى نجوم مصر ينعى وفاة اللاعب حسام حسن ووالدته فى حادث سير

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى نعيا للاعب قالت فيه: "يتقدم مجلس إدارة نادي نجوم مصر برئاسة المستشار فايز عبد العظيم وجميع العاملين به بخالص العزاء والمواساة في وفاة لاعبه حسام حسن مواليد 2010 والسيدة والدته بعد تعرضهما لحادث آليم الأسبوع الماضي".

محمد يوسف

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