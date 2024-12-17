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شكرا لقرائتكم خبر عن نادى نجوم مصر ينعى وفاة اللاعب حسام حسن ووالدته فى حادث سير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 03:06 م
حرص نادى نجوم مصر على نعى اللاعب حسام حسن مواليد 2010، ووالدته بعد تعرضهما لحادث آليم الأسبوع الماضي.
ونشرت الصفحة الرسمية للنادى نعيا للاعب قالت فيه: "يتقدم مجلس إدارة نادي نجوم مصر برئاسة المستشار فايز عبد العظيم وجميع العاملين به بخالص العزاء والمواساة في وفاة لاعبه حسام حسن مواليد 2010 والسيدة والدته بعد تعرضهما لحادث آليم الأسبوع الماضي".
وواختتمت الصفحة الرسمية لنادى نجوم مصر: "داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته، ويلهم الأسرة الصبر والسلوان".
اللاعب حسام حسن
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