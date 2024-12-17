كأس القارات للأندية: ريال مدريد لإنهاء العام بلقب خامس أمام باتشوكا

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : يبحث ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا عن لقب جديد يضيفه إلى خزانته المدججة بالكؤوس، عندما يواجه باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس القارات للأندية في كرة القدم (إنتركونتيننتال) الأربعاء على ملعب استاد لوسيل المونديالي في الدوحة.

وتأتي المباراة على الملعب الذي يتسع لحوالى 89 ألف مشجّع في العاصمة القطرية، في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022، حين توّجت أرجنتين ليونيل ميسي باللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

ويخوض "النادي الملكي" المواجهة النهائية الحادية عشرة له في مسابقة للأندية تابعة للاتحاد الدولي (فيفا)، بعدما سبق أن توّج بلقب كأس العالم للأندية خمس مرات.

ويملك ريال فرصة نادرة لانهاء العام بمعانقة لقبه الخامس بعد أن توّج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الإسبانية والكأس السوبر الاوروبية خلال 2024.

لكن بعد بداية متفاوتة للموسم، نجح العملاق المدريدي في تنفّس الصعداء خلال الأسابيع الماضية حيث لم يخسر في مبارياته الثلاث الأخيرة، ليحيي آماله في الدفاع عن لقبَيه في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل نادي العاصمة الإسبانية المركز الثالث في الدوري مع مباراة مؤجلة لكن بفارق نقطة يتيمة عن برشلونة وأتلتيكو مدريد المتصدرَين (يملك أتلتيكو أيضا مباراة مؤجلة)، في حين أنه تقدم الى المركز العشرين في المسابقة القارية وأبقى على فرصه في التأهل الى الدور ثمن النهائي.

عودة مبابي

ويتسلّح فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بعودة نجمه الفرنسي كيليان مبابي إلى التشكيلة، وإلى الملعب الذي سجل فيه ثلاثة أهداف في خسارة منتخب "الديوك" نهائي مونديال قطر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وقال النادي الملكي في بيان له قبيل التوجه الى الدوحة "مبابي أجرى بعض التدريبات مع بقية الفريق وبعضها بمفرده".

وغاب مبابي عن مباراة فريقه الأخيرة بالدوري المحلي أمام مضيفه رايو فايكانو (3 3) السبت، وذلك بسبب إصابة في الفخذ أجبرته على الخروج في الدقيقة 36 من مواجهة أتالانتا الإيطالي الثلاثاء الماضي ضمن دوري أبطال أوروبا (3 2).

وستكون الفرصة سانحة لمبابي ورفاقه من أجل حصد لقب قد يكون له أثر معنوي كبير لا سيما على النصف الثاني من الموسم، حيث يبحث ريال عن إيجاد توازن مفقود منذ بداية الموسم إثر اعتزال نجم الوسط الالماني توني كروس وإنضمام مبابي من باريس سان جرمان الفرنسي.

وفي حين أنّ ريال حسم وجوده في الموقعة النهائية بفضل فوزه بدوري الأبطال على حساب بوروسيا دورتموند الألماني 2 0 في النهائي الموسم الماضي، خاض باتشوكا مسارا أصعب من خلال الفوز بداية على كولومبوس كرو الأميركي 3 0 في نهائي دوري أبطال كونكاكاف، قبل أن يهزم بوتافوغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 3 0 في ديربي الأميركيتين في الدوحة، ثمّ الأهلي المصري بعد ثلاثة أيام في نصف النهائي بشق الأنفس وبركلات الترجيح 6 5 (الوقتان الأصلي والإضافي 0 0) السبت.

ويخوض ريال وباتشوكا مواجهتهما الأولى على الإطلاق، لكنّ اللافت أنّهما وقعا ضمن المجموعة الثامنة نفسها الى جانب سالزبورغ النمسوي والهلال السعودي في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها هذا الصيف للمرة الاولى في الولايات المتحدة.

وفيما يستمر غياب العديد من اللاعبين، خصوصا في خط الدفاع عن تشكيلة "ميرينغي" على غرار النمسوي دافيد ألابا وداني كارفاخال والبرازيلي إيدر ميليتاو والفرنسي فرلان مندي، إلا أنّ أنشيلوتي سيعوّل على ترسانته المدججة خصوصا بعد عودة البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي دخل بديلا في الشوط الثاني من مباراة رايو فايكانو الاخيرة، إضافة الى التعويل على خبرة ريال الوافرة في خوض المواجهات النهائية والحاسمة.

"أكبر فريق في العالم"

وقال مدرب باتشوكا الأوروغوياني غييرمو ألمادا قبيل مواجهة ريال "كانت المواجهة السابقة (أمام الأهلي) صعبة ومعقّدة جدا، بسبب المباراة الماراثونية التي خضناها.

وأضاف المدرب الذي يضم في تشكيلته الجناح المغربي أسامة إدريسي صاحب هدف وتمريرة حاسمة في الفوز على بوتافوغو "سنحاول إعادة اللاعبين إلى تركيزهم والذهاب إلى المباراة النهائية بكل تركيز العالم".

ولم يسبق لأي فريق مكسيكي أو من منطقة الكونكاكاف أن أحرز لقب أي مسابقة عالمية للأندية (سواء في كأس الانتركوتيننتال أو كأس العالم للاندية).

من جهته قال لاعب باتشوكا الكولومبي نيلسون ديوسا "إنها مباراة نهائية كبيرة، حيث نواجه أكبر فريق في العالم. ونأمل أن نخرج منها أبطالا. هي مباراة صعبة، لكن يجب أن نحلم بها".