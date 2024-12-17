شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس يجدد طلبه بالرحيل عن الأهلى فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

جدد كريم الدبيس ظهير أيسر فريق الأهلى طلبه بالرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، ويرغب اللاعب الشاب فى الرحيل للحصول على فرصة مُنتظمة بالمشاركة بسبب تجاهل مارسيل كولر المدير الفنى للفريق له خلال الفترة الماضية وعدم الاعتماد عليه.

وتلقى الدبيس عدة عروض محلية خلال الفترة الأخيرة ولا يمانع اللاعب فى الرحيل من القلعة الحمراء خلال يناير المقبل.

على صعيد متصل قرر مسئولو الأهلي إعادة تقييم كل اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق من أجل تحديد مصير كل المحترفين المقيدين فى الفريق، وحسم موقفهم من البقاء أو الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل، وفقا لإسهاماتهم مع الأهلي الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما شهدت الفترة الأخيرة غياب بصمة اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي.

ويضم الأهلي الرباعي الأجنبي أشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم وبيرسي تاو، وستقوم لجنة التخطيط فى النادي بتقييم موقف الرباعي المحترف، وإن كانت هناك نية للموافقة على رحيل أكثر من لاعب، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، لاسيما أن اللاعبين لم يظهروا أي إضافة فى صفوف الفريق الأحمر منذ بداية الموسم.