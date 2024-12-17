شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام بوهاى بانك الصينى ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

خسر فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى أمام نظيره تيانجين بوهاى بانك الصينى بنتيجة 3-0 بأول مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية، في الصين، المحدد لها الفترة من 17 ديسمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يلتقى الفريق الأبيض نظيره جيرداو ميناس البرازيلى فى السادسة والنصف صباح غد الأربعاء، قبل أن يختتم مواجهاته بالدور الأول أمام فيرو فولو ميلانو الواحدة و النصف ظهر الخميس.

وجاءت قائمة فريق سيدات طائرة الزمالك كالتالي: "نورة عزمي، فريدة العسقلاني، داليا المرشدي، مريم متولي، سابين عابد، أيسل نديم ، تقى الله مدحت، نهى عادل، هنا سند ، مريم مصطفى، ندى مرجان، مايا ممدوح، ميلكا لوبيسكا، شروق فؤاد".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في الصين.

وأسفرت القرعة عن تواجد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" في المجموعة الأولى والتي تعتبر بمثابة مجموعة صعبة، حيث أوقعت الفريق بجانب فرق:-

- تيانجين بوهاي بانك الصيني "مستضيف البطولة"

- جيرداو ميناس البرازيلي "المصنف الأول عالمياً"

- فيرو فولي ميلان الإيطالي "وصيف أوروبا".