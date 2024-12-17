شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تعلن فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلى وشباب بلوزداد بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة تذكرتى عبرصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها السادسة من مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



تذكرتي

ويسعى النادي الأهلي لمصالحة جماهيره في مباراة شباب بلوزداد بالفوز من أجل تخطي أحزان الخسارة أمام باتشوكا ومن أجل استعادة الانتصارات في دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل الأخير أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي سلبياً بالجولة الثانية.

الأهلي افتتح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالفوز على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي (0-0) خارج الديار.

ويمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين، وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.