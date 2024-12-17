شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين جروس ولجنة الكرة فى الزمالك.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر لجنة الكرة بالزمالك عقد جلسة مع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني، للاتفاق فيها على خريطة المرحلة المقبلة، خاصة أن الانتقالات الشتوية على الأبواب وترغب الإدارة في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الكرة مع جروس ملف الصفقات الشتوية، والنواقص التي يعانى منها الفريق في الفترة الحالية، فضلاً عن ملف الراحلين وبعض الأمور الأخرى المهمة الخاصة بالفريق الكروي الأول.

ويعقد جروس اجتماعات مستمرة مع لاعبي الزمالك، من أجل التعرف عليهم والتقرب منهم، حيث أكد المدرب لهم أن الفيصل بالنسبة له الاجتهاد وبذل أقصى جهد فى التدريبات موضحاً لهم أن الفترة المقبلة بمثابة صفحة جديدة بالنسبة لهم لإثبات ذاتهم.

واتفق الزمالك مع جروس على تقاضى مع جهازه المعاون ما يقرب من 85 ألف دولار شهريًا، وهو راتب قريب من الذى كان يتقاضاه الخواجة السويسرى فى ولايته الأولى مع القلعة البيضاء، حيث إن عقد جروس فى ولايته الأولى كان بقيمة مليون يورو فى السنة، ما يعادل 83 ألف يورو شهريًا.

كما اتفق الزمالك مع جروس على توقيع عقد لمدة 6 أشهر يكون راتبه خلالها قرابة النصف مليون يورو، ويكون العقد قابلا للتجديد حال الاتفاق على ذلك وسيكون راتب معاوني جروس الأجانب من نفس القيمة المالية المذكورة.

ومنح الزمالك أول بطولة قارية للسويسرى جروس فى مسيرته التدريبية، بعدما توج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، حيث لم يسبق له التتويج بأى بطولة قارية من قبل، بعدما حقق بطولة الدورى السويسرى مرتين مع جراسهوبر و4 مرات مع بازل، وكأس السوبر السويسرى مرة مع جراسهوبر، و4 مرات مع بازل.