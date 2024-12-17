شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: بصمات الدولة المصرية واضحة فى تطوير ملف الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حملى طولان نجم الزمالك السابق بدور القيادة السياسية فى تطوير الرياضة بشكل عام على صعيد كل الألعاب، وخلق بنية تحتية قوية نجحت فى كسب إشادة الجميع باستضافة البطولات المهمة على أرض الكنانة.

وأضاف طولان، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مصر نجحت في تنظيم الأحداث الكبرى على الصعيد الدولى أو الأفريقى وظهرت بصورة مشرفة ونجاح التنظيم كان ملحوظ بشكل ملفت للنظر.

وهنأ طولان الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة منحه أرفع جائزة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهى الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024.

واختتم طولان: "جهود الدولة المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو الرياضة في مصر والقارة الأفريقية واضحة، وظهر ذلك خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر".

وتسلم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.