شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: حصول الرئيس السيسى على جائزة كاف أمر طبيعى والتطور الرياضى ملموس والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد بلال، نجم الأهلى السابق، أن قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (CAF) برئاسة باتريس موتسيبى، بمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي أرفع جائزة للاتحاد وهي الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024، تقديرًا للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية، هو أمر طبيعي وجائزة مستحقة.

وأضاف أحمد بلال، فى تصريحات لـ"الخليج 365": جائزة كاف للرئيس مستحقة، ما يحدث في مصر من استضافة البطولات الأفريقية والعالمية وإنشاء الاستادات، وتطوير البنى التحتية للملاعب والاهتمام بالرياضة وكرة القدم تحديداً كانت سبباً في هذه الجائزة.

وأضاف نجم الأهلي السابق: التطوير الرياضي ملموس على الأرض والجهود التي تبذلها مصر في الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص وانشاء ستاد العاصمة الإدارية الجديدة ستاد مميز جداً وتطوير الاستادات بشكل عام وستاد القاهرة، كان خلفه جهوداً كبيرة.

واختتم بلال: البرامج الرياضية مثل كابيتانو واكتشاف المواهب وتطوير اللعبة وانتشار كرة القدم شيء مهم جداً سيؤتي ثماره في الفترات المقبل.