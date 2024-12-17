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كيف دعم نجوم الزمالك زيزو بعد ضياع لقب الأفضل فى أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 02:30 م

"إنها ليست النهاية، إنها مجرد بداية لتحدٍ جديد، شكرًا على دعمكم" كلمات نشرها أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بعد عدم اختياره للفوز بجائزة الأفضل فى أفريقيا من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث لم يقع الاختيار على زيزو، رغم التوقعات الكبيرة بأنه سيتم اختياره للفوز بالجائزة.

وبعد إعلان فوز ويليامز حارس صن داونز بجائزة الأفضل، انهالت رسائل الدعم من لاعبى الزمالك ، على أحمد سيد زيزو، بعد ضياع لقب الأفضل، حيث حرص أكثر من لاعب على دعم زيزو، مثل شيكابالا، سيف الجزيرى، أحمد حمدى، ومحمود حمدى الونش وغيرهم.

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نشر أحمد حمدى لاعب الزمالك صورة لزيزو عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، وعلق عليها king الملك مع إيموشن تاج.

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كما قام شيكابالا قائد الفريق بدعم زيزو، ونشر صورة لزيزو على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام وكتب عليها: "نمبر 1".

الونش يدعم زيزو
الونش يدعم زيزو

وكذلك حرص الونش على دعم زيزو بنشر صورة للأخير من خلال الحفل وعلق عليها: "نمبر وان" number one zizo.

الجزيرى
الجزيرى

بينما قام الجزيرى بنشر الصورة للاعب الزمالك وأرفقها بتعليق: "الشكليات لا تعنينا أنت الأفضل".

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