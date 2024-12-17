شكرا لقرائتكم خبر عن عادل فهيم: مصر تعيش العصر الذهبى للرياضة فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

قال عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام إن مصر تعيش العصر الذهبى للرياضة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهوية، مؤكداً أن جهود الدولة لم تقتصر على بناء المنشآت الرياضية، وإنما التركيز أيضا على رعاية المواهب الشابة بمختلف اللعبات، ودعم اتحادات الألعاب الفردية والجماعية.

أضاف فهيم خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إنجازات كبيرة حققتها الرياضة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تجلّت فى طفرة البنية التحتية واهتمام الدولة بالرياضيين، إضافة إلى استضافة بطولات كبرى تحت رعاية القيادة السياسية، وتكريم عشرات الرياضيين فى كل الألعاب بعد تحقيق نجاحات إقليمية ودولية".

وواصل: "سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت كفيلة بإتمام تصحيح مسار قطاع الشباب والرياضة، بدعم كامل لأبطال مصر فى كل رياضة لتسجيل بطولات عربية وأفريقية وعالمية غير مسبوقة فى تاريخ مصر وتطوير الرياضة المصرية كان بخطوات وجهود ملموسة على أرض الواقع وبتحرك كامل من أجهزة الدولة خاصة وزارة الشباب والرياضة".

واختتم رئيس اتحاد كمال الأجسام: "لم تكتف مصر بحصد الألقاب والإنجازات الرياضية، بل تمكنت، بشهادة عالمية، من تنظيم بطولات كبرى على أرضها لتكون بمثابة عنصر جذب واستثمار فى كل قطاعات الرياضة".

من جانبه أعلن باتريس موتسيبى رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى جائزة التميز في قارة أفريقيا في حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أفريقيا المقامة حاليًا بالمغرب.