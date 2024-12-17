شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يهنئ الرئيس السيسى بجائزة التميز فى قارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

حرص الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي على تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد منحه جائزة التميز من الاتحاد الافريقى لكرة القدم.

وأصدر اتحاد السلة بيانا رسميا جاء فيه ..

الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي يهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة منح سيادته أرفع جائزة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهى الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024 .

ويأتي ذلك تقديراً للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو الرياضة في مصر والقارة الأفريقية، وظهر ذلك خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر.

وتسلم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية