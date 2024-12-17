شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية.. نهضة إنشائية فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

طفرة كبيرة حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى البنية التحتية الرياضية خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأس هذه المنشآت المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل طفرة غير مسبوقة للرياضة المصرية لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات لاستضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية.



المدينة الاولمبية

وتقع المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية شرقيَّ القاهرة على حدود مدينة بدر بين طريق القاهرة السويس وطريق القاهرة العين السخنة، وتُعد المدينة الأولمبية بمثابة عاصمة عالمية للرياضة الأفريقية، فهى نتاج واضح لرغبة الدولة المصرية والقيادة السياسية فى الوصول بمصر إلى قمة التطور والتحضر، وأن تكون قبلة الرياضيين فى الشرق الأوسط باعتبارها الأكثر اكتمالا من حيث الخدمات المقدمة في كل الرياضات المختلفة.

المدينة الأولمبية فى العاصمة الإدارية واحدة من أفضل الإبداعات التى تم إنشاؤها باحترافية عالية، لتضم مجموعة من الأندية الرياضية والاجتماعية وعدد من الملاعب في كل الرياضات.



المدينة الاولمبية بالعاصمة

واستضافت المدينة الرياضية بالفعل بعض منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التى أقيمت فى مصر مؤخرا، ونالت إشادات دولية وأبهرت مختلف دول العالم، وبفضل القيادة السياسية الحكيمة أصبحت المدينة الرياضية محور اهتمام وحديث الدول التى شاركت فى مونديال اليد، كما استضافت العديد من البطولات الأخرى مثل البطولة العربية العسكرية للفروسية، كذلك استضافة تدريبات المنتخب الوطنى خلال الفترة الأخيرة.

وتبلغ مساحتها 93 فدانا، وتضم 4 صالات مغطاة منها الصالة الرئيسية التي استضافت بطولة العالم لليد، وبها تراك طوله 3 كم، وتضم 4 ملاعب كرة قدم منها 2 مغطاه بالنجيل الصناعى ومثلهما بالنجيل الطبيعى.



المدينة الأولمبية

كما تضم المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية 10 ملاعب خماسي، ومجمع إسكواش ومجمع ملاعب تنس أرضي، وملاعب كرة طائرة، وملاعب كرة سلة، وملاعب كرة شاطئية، وملعب هوكي، وملاعب أخرى متعددة الأغراض.

وتضم أيضا مُجمع حمامات سباحة من بينها حمام سباحة أوليمبى مُغَطًّی وآخر مكشوف كما تضم صالة للألعاب القتالية، وصالة خاصة بذوى الهمم (ذوى الاحتياجات الخاصة) بالإضافة إلى صالة جمباز، وغرف لتغيير ملابس، ومنطقة مُخصصة للألعاب الجماعية.

كما تضم المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية مبنى اجتماعى، ضخم لاستضافة مختلف الأحداث وكذلك مبنى خاص للثقافة والتكنولوجيا، وصالة مُغطاه كبيرة تمتد على مساحة 10,000 متر مربع، تَسع حوالي 7 آلاف فرد بها 3 إستادات، رغبة في استضافة بطولات كبرى وتضم شبكات طرق وفنادق على أعلى مستوى وخدمات أخرى.