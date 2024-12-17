شكرا لقرائتكم خبر عن قبل جروس.. ماذا قدم المدربون الأجانب مع الزمالك فى بداية الولاية الثانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مهمته بشكل رسمى بعدما قاد أول مران بعد إعلان التعاقد معه رسميًا ليتولى المهمة خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز.

وقاد جروس مران مساء الاثنين، بعد توليه المهمة، استعدادًا لمباراة سيراميكا المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز، وتواجد برفقة المدير الفنى كل من أمير عزمى مساعدًا له وعبد الله طارق مترجمًا، بجانب حازم إمام المدرب المساعد، وعماد المندوه مدرب الحراس.

وستكون مباراة سيراميكا هى الأولى للسويسرى جروس فى ولايته الثانية مع القلعة البيضاء، ونستعرض ما قدمه المدربون الأجانب مع الزمالك فى بداية الولاية الثانية.

كرول

عاد رود كرول إلى الزمالك فى الولاية الثانية له موسم 2007 / 2008، وقاد الفريق خلالها فى 39 مباراة، كانت أولى مواجهاته فى الولاية الثانية أمام الإسماعيلى فى بطولة الدورى وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف.

كابرال

عاد البرازيلى كابرال إلى الزمالك موسم 2004 / 2005، وكانت أول مباراة له بالجولة الأولى من بطولة كأس مصر أمام الألومنيوم، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

هنرى ميشيل

ظهر هنرى ميشيل مع الزمالك موسم 2008 / 2009 فى الولاية الثانية بالقيادة الفنية للأبيض، وقاد الفريق فى 7 مباريات، حقق الفوز فيها على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى أول مبارياته.

باتشيكو

ويعد جيمى باتشيكو رابع مدير فنى أجنبى يعود للزمالك مرة أخرى، وكان ذلك موسم 2020 / 2021، واستطاع خلال 26 مباراة أن يقود الزمالك للفوز فى 16 لقاء، والتعادل فى 6 والخسارة فى 4 مواجهات، وكانت مباراته الأولى بعد العودة أمام سموحة فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، وانتهت بفوز الزمالك على الفريق الأزرق بهدفين مقابل هدف.

كارتيرون

بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك فى سبتمبر 2020، عاد مرة أخرى فى مارس 2021، ليتولى قيادة الفريق مرة أخرى، ومنذ هذا التاريخ وحتى رحيله الأسبوع الماضى، قاد الزمالك فى 45 مباراة، حقق الفوز فى 28، وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات.

وكانت أول مباراة لكارتيرون الزمالك فى الولاية الثانية أمام الترجى التونسى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وخسر فيها الزمالك بهدف نظيف.

فيريرا

قاد فيريرا نادى الزمالك مرتين الأولى فى عام 2015، والثانية كانت فى عام 2021، وقاد فيريرا الزمالك في الولاية الثانية فى 51 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز فى 32 مباراة، تلقى الهزيمة فى 9 مباريات، وحسم التعادل 11 مباراة، ونجح فى الولاية الثانية مع الفريق من تحقيق لقبى الدورى والكأس أيضاً، وخسر أول مبارياته مع الزمالك أمام الوداد المغربى بهدف نظيف بدورى أبطال أفريقيا.