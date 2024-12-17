شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر راعى المواهب.. طفرة كروية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

يعد كابيتانو مصر مشروعاً عالمياً ضخماً، يهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية فى كرة القدم، خاصة فى مراكز الشباب بالريف والمناطق المهمشة، وذلك للمساهمة فى النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين فى الخارج.

بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يولى المشروع اهتمامًا بالغًا، منذ انطلاقه وحتى يومنا هذا، مع متابعته الدقيقة لكل تفاصيله بشكل دورى.

ولا يقتصر «كابيتانو مصر» على كونه مشروعًا لاكتشاف المواهب فى كرة القدم فحسب، بل هو عبارة عن مشروع تنموى اجتماعى رياضى لا يقل أهمية عن المشروع القومى الأكبر «حياة كريمة»، فى ظل تركيزه على البسطاء العاجزين عن الالتحاق بالأندية بسبب إمكاناتهم المادية.

ويقوم مشروع «كابيتانو مصر» على التنقيب عن المواهب الكروية داخل القرى البعيدة والنائية، من خلال الذهاب إلى هذه القرى فى مختلف محافظات الجمهورية، واكتشاف المميزين فى كرة القدم.

وبعد استقطاب الموهوبين فى كرة القدم من القرى، ينضمون إلى معسكرات مخصصة لتنمية مهاراتهم رياضيًا وعلميًا واجتماعيًا، ثم إلحاقهم بعدد من الأندية الكبرى، وصولًا إلى التفكير فى تسويقهم خارجيًا، من خلال تسهيل مهمة هؤلاء اللاعبين الصغار للالتحاق بالأندية الأوروبية فى سن مبكرة، لاستنساخ تجربة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى وأحد أفضل لاعبى العالم.

ويعد الهدف الرئيسى لمشروع «كابيتانو مصر» هو الوصول إلى أكثر من «صلاح جديد»، سواء داخل أو خارج مصر، مشيرًا إلى إقامة هذا المشروع العملاق فى ملاعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعكس مدى الإنجاز الذى حققته مصر على مستوى البنية التحتية الرياضية.

وشهد مشروع كابيتانو مصر اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، فقد لاقى اهتماما كبيرا من أجل خلق أجيال قادرة على المنافسة على كل البطولات القارية والدولية ورفع اسم مصر عاليا و تم تنفيذه فى أكبر عدد من المحافظات فى مراحله المختلفة وشهد اختبارات لأعداد هائلة من النشء لاختيار الأفضل وبالفعل ظهرت نتائجه بعد تألق نجوم المشروع والانتقال إلى الأندية الكبرى فى مصر بالإضافة إلى المشروع القومى للموهبة الحركية الذى تم فى 10 محافظات من خلال 1201 لاعب ولاعبة.

نصائح السيسي لمواهب كابيتانو مصر

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه عدة نصائح لمواهب برنامج "كابيتانو مصر" خلال لقائه بهم أثناء زيارته لنادي شربين الرياضي خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة في وقت سابق.

وقال الرئيس لمواهب برنامج "كابيتانو مصر": "المهارات هي الأساس ولكن اللياقة البدنية الهائلة ستجعلك لو لديك مهارات جيدة أن تكون لاعبا (ملكش حل)، فلا يوجد سوى الرياضة والكرة والمذاكرة".

وردا على سؤال من قبل أحد المواهب عن إمكانية أن يصبح في يوم مثل محمد صلاح؟ قائلا: "إن شاء الله، اسمعوا لابد إذا كنتم اليوم ترون الصورة النهائية لمحمد صلاح أن تروا ماذا فعل في حياته، لا يوجد شيء مستحيل و(ببلاش) تريد تكون بطلا عليك أن تتدرب في المنزل بمفردك لتقوي كتفك فإذا وقعت لا يخلع وتقوي قدمك، فالمهارات ستكتسبها هنا ولكن لابد أن يكون جسمك قويا وصلاح نموذج عظيم".

وحول التأهل والتتويج بكأس العالم قال السيسي: "الأماني جميلة وممكنة بكل تأكيد، ولكن إذا أردنا تحقيق هذا الحلم، يحب أن نعمل بكل قوة على قلب رجل واحد".

وأصبح كابيتانو مصر، خلال فترة قصيرة بمثابة طوق النجاة للمواهب المختلفة في الأقاليم على امتداد الدولة المصرية، باعتباره برنامجاً شرعياً وموثقاً، أنقذ المواهب الصغيرة من استغلال مافيا وكلاء اللاعبين والأكاديميات، وكذلك أتاح الفرصة للبحث عن المواهب في كل مكان، بخلاف الاختبارات الأخرى من الأندية التي لا يمكنها القيام بنفس الأمر.

كابيتانو مصر.. مستقبل مضمون لأصحاب المهارات فى الأندية الكبرى

كما حقق العديد من المواهب حلمهم بفضل برنامج "كابيتانو مصر" الذى جلب لهم الفرصة للانضمام إلى الأندية الكبرى، ويأتي على رأس الأندية التي استفادت من كنوز وجواهر تجربة كابيتانو مصر، الزمالك الذي تعاقد مع 7 لاعبين مميزين للانضمام لقطاع الناشئين، فى ظل مستواهم الفنى القوى، وضم الزمالك السباعي، حازم اليماني مواليد 2008، وعيد العزازي مواليد 2008، ومحمد بسيوني مواليد 2009، وعبد الرحمن علاء مواليد 2009، ويوسف علاء مواليد 2009، والسيد محمود مواليد 2009، ومحمود ناصر شيكا مواليد 2009.

نفس الحال ينطبق على البنك الأهلي الذى تعاقد مع اللاعب مصطفى فوزي العيسوي، ابن محافظة جنوب سيناء مواليد 2008 نجم مشروع كابيتانو مصر، وحصل الإسماعيلى على توقيع محمد عمرو مواليد 2008 من محافظة القاهرة "جناح أيسر"، وعبد الرحمن أحمد مواليد 2009 من محافظة شمال سيناء "مركز جناح أيمن".

كابيتانو مصر.. الباب الشرعي لاكتشاف المواهب المصرية

حقق "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.

من جانبه أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالاهتمام بالشاب الرياضى فى مصر وتوفير كافة الإمكانيات لدعمهم، موضحا أن الشركة المتحدة شريك استراتيجى للرياضة المصرية لنهضتها وتطويرها.

وقال وزير الرياضة "الشركة المتحدة شريك استراتيجى للرياضة المصرية لنهضتها وتطويرها، والرئيس السيسى وجه بالاهتمام بالشاب والرياضى المصري، وهو ما توفر فى كيانات كثيرة وإنشاء ملاعب لاحتضانهم، كل الشكر للشركة المتحدة واتحاد الكرة".

وأضاف، "الموسم الحالى شهد 150 ألف مشترك تم تصفيتهم إلى 120 لاعبا، واللاعب يستمر عاما مع المشروع قبل أن نرسله للأندية،مشروع كابيتانو داخل مصر لكن يمكن إرسال اللاعب فقط خارج مصر".

وتابع، "مشروع كابيتانو مصر أحد المشروعات القومية للرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للرياضة، وهو مدروس علميا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مفهوم اجتماعى خدمى اقتصادى أصبحت له شعبية كبيرة، منه خرجت رحلات عمرة ومشاريع علاج إلى جانب هدفه الرياضي".

واختتم وزير الرياضة تصريحاته قائلا، "هانى رمزى سيكون مسئول الترويج الخارجى للمشروع خارج مصر، بشكل رسمى وستكون هناك تعاقدات مع أندية أوروبية وتوقيع مذكرات تفاهم معهم".