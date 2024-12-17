شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك ويؤكد: شرف لى العودة إلى بيتى والان مع تفاصيل الخبر

كشف طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى حقيقة مفاوضات الزمالك لتواجده فى الإدارة الفنية للفريق، قبل أن يتعاقد مسئولو القلعة البيضاء مع السويسرى كريستيان جروس.

وقال طارق مصطفى، فى تصريحات لـ"الخليج 365": "أود في البداية أن أوجه الشكر لجماهير الزمالك، كانت هناك مطالب من الجماهير بتواجدي في النادي، وهذا شرف كبير لي، لكن بكل أمانة الزمالك لم يتواصل معي، لأن بعض الجماهير تلومني على عدم الاتفاق مع الزمالك، لكن لم يحدث تواصل من النادي".

وأضاف المدير الفني لفريق البنك الأهلي: "أنا متواجد في نادٍ كبير، البنك الأهلي ولد كبيراً وسيظل كذلك، وسعيد بالتواجد مع النادي وكل لاعبي الفريق محترمين، والجماهير التي كانت ترغب في تواجدي بالزمالك أشكرهم على ذلك، وشرف لي في أي وقت التواجد في الزمالك، هذا بيتي لكن لم يحدث أي تواصل، وأركز مع فريقي".

واختتم متحدثاً عن جروس: جروس مدرب كبير وله سيرة ذاتية كبيرة، ودرب الزمالك قبل ذلك وحصد الكونفدرالية.