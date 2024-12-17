شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يناقش العروض الخارجية بعد 15 يوما وينتظر جلسة التجديد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقر أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك على عدم اتخاذ قرار بشأن العروض الخارجية التى تلقاها خلال الأيام الماضية قبل شهر يناير المقبل، وهو موعد فترة السماح التى من حق اللاعب فيها التوقيع لأى نادٍ.

وينتظر زيزو جلسة مسئولى نادى الزمالك للاتفاق على تجديد عقده خاصة أن الطرفين أبديا رغبة بالتواجد معاً لكن لم تجمعهما أى جلسة حتى الأن رغم الوعود الكثيرة التى تلقاها اللاعب.

وبدأت حكاية زيزو مع السعودية في موسم 2023، وبالتحديد عندما شارك الزمالك في البطولة العربية التى أقيمت بالسعودية، ووقتها أرسل نادى الشباب السعودى، عرضا رسميا، لنادى الزمالك، للتعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، ومعرفة الطلبات المادية لإتمام الصفقة، إلا أن الزمالك جدد تمسكه باللاعب وقتها.

وشهدت الانتقالات الصيفية الأخيرة تلقى زيزو عرضا من نادى نيوم أحد أندية الدرجة الأولى بالدورى السعودى، في الوقت الذى قرر الزمالك أنه لن يتخذ أي قرار بشأن زيزو، إلا حال وصول عرض رسمي

وأخيرا الأخدود الذى الذى طلب ضم اللاعب، حيث كشف حسن بن مرزوق المدير الرياضي لنادي الأخدود السعودي، عن أن أحمد مصطفى زيزو، على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب ناديه في ضمهم بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسنتواجد في مصر قريبا لحسم الصفقة، وأكد ابن مرزوق أن الأخدود السعودى مهتم بالتعاقد مع زيزو لأنه لاعب كبير.

كما جدد الأخدود السعودى طلبه فى ضم اللاعب، وأعلنوا أنهم فى انتظار عقد جلسة مع الزمالك والنادى خلال يناير، للوصول إلى اتفاق بشأن ضم اللاعب.