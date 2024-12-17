شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين ينتظرون الفرصة مع جروس فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر 3 لاعبين فى الزمالك الحصول على الفرصة مع السويسرى كريستيان جروس في الزمالك لإثبات جدارتهم بارتداء القميص الأبيض خاصة بعد ابتعادهم عن حسابات البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني السابق خلال الفترة الماضية.

ويتصدر هؤلاء اللاعبين سيف فاروق جعفر، مهاب ياسر، ومحمد عاطف الذين لم تحالفهم الظروف لتقديم أنفسهم بالشكل الأنسب لجماهير الزمالك، ليكون تولى جروس بمثابة طوق النجاة بالنسة لهم.

واستقر السويسري كريستيان جروس على إعادة تقييم اللاعبين قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد إبلاغه مسئولى القلعة البيضاء بأن لن يتخذ قرار برحيل أى عنصر قبل منحه الفرصة ومن ثم الحكم على مستواه.

ويعقد جروس اجتماعات مستمرة مع لاعبي الزمالك، من أجل التعرف عليهم والتقرب منهم،حيث أكد المدرب لهم أن الفيصل بالنسبة له الاجتهاد وبذل أقصى جهد فى التدريبات موضحاً لهم أن الفترة المقبلة بمثابة صفحة جديدة بالنسبة لهم لإثبات ذاتهم.

واتفق الزمالك مع جروس على تقاضى مع جهازه المعاون ما يقرب من 85 ألف دولار شهريًا، وهو راتب قريب من الذى كان يتقاضاه الخواجة السويسرى فى ولايته الأولى مع القلعة البيضاء، حيث إن عقد جروس فى ولايته الأولى كان بقيمة مليون يورو فى السنة، ما يعادل 83 ألف يورو شهريًا.

كما اتفق الزمالك مع جروس على توقيع عقد لمدة 6 أشهر يكون راتبه خلالها قرابة النصف مليون يورو، ويكون العقد قابلا للتجديد حال الاتفاق على ذلك وسيكون راتب معاوني جروس الأجانب من نفس القيمة المالية المذكورة.

ومنح الزمالك أول بطولة قارية للسويسرى جروس فى مسيرته التدريبية، بعدما توج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، حيث لم يسبق له التتويج بأى بطولة قارية من قبل، بعدما حقق بطولة الدورى السويسرى مرتين مع جراسهوبر و4 مرات مع بازل، وكأس السوبر السويسرى مرة مع جراسهوبر، و4 مرات مع بازل.