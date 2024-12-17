اتحاد الكرة يفضل التعاقد مع خبير أوروبى للجنة الحكام ويستبعد اللاتينى

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القاهرة - سامية سيد - يفضل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، التعاقد مع خبير أوروبى لرئاسة لجنة الحكام فى المرحلة المقبلة، مستبعدا فكرة التعاقد مع خبير لاتينى أو آسيوى.

ويفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين 3 خبراء أجانب لقيادة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، ويدرس المجلس 3 سير ذاتية لخبراء أجانب ألمانى وإنجليزى وفرنسى لقيادة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

ويتواصل هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي يفا من أجل الاستقرار على الخبير الأجنبي الذي يقود لجنة الحكام الرئيسية خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يبدأ الخبير الأجنبى عمله مع لجنة الحكام بداية من يناير المقبل.

وينوى أبو ريدة أيضاً استقدام محاضر تحكيمى من فيفا بشكل دورى لشرح أبرز التعديلات للحكام المصريين وتطوير مستواهم.

وقرر مجلس اتحاد الكرة، في اجتماعه الأول، قبول استقالة لجنة الحكام وتشكيل لجنة لإدارة شئون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي، وتضم كلاً من وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفى وجهاد جريشة وعزب حجاج وفهيم عمر، مع تعيين چيمس حنا مديراً مالياً للحكام وتكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل.

كما طلب هانى أبو ريدة من اللجنة المشكلة لدراسة العقود الخاصة بالاتحاد، برئاسة أحمد حلمى الشريف وطارق أبو العينين عضوى المجلس، تقديم تقرير مفصل عن عقود الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وخاصة عقد البرازيلى ميكالى باعتباره المدرب الأجنبى الوحيد فى قيادة منتخبات مصر.

وأعلن هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى عن إحالة ملف الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات الوطنية إلى لجنة فنية متخصصة سيتم الإعلان عنها قريبا، ويأتى هذا القرار بعد نجاح أبو ريدة فى الفوز برئاسة الاتحاد فى الانتخابات الأخيرة.

تهدف هذه اللجنة إلى دراسة أوضاع الأجهزة الفنية الحالية، وتقييم أدائها، واقتراح التعديلات اللازمة لضمان تحقيق أفضل النتائج للمنتخبات المصرية فى مختلف المسابقات، كما ستتولى اللجنة مهمة وضع خطط مستقبلية لتطوير الأجهزة الفنية على المدى الطويل.