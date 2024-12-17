شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد جروس فى الزمالك يصل القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يصل، اليوم، إلى القاهرة شيخ بوزيان أحد أفراد الجهاز المعاون للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، ليكون الرجل الثانى في الجهاز الفني خلف جروس.

وكان جروس قد اتفق مع مجلس الزمالك على أن يكون الجهاز المعاون له يضم كل من شيخ بوزيان مخطط الأحمال، توماس جروتر مدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى أمير عزمى مدرب مساعد بالفريق، وعبد الواحد السيد مدير للكرة.

ويعقد جروس اجتماعات مستمرة مع لاعبي الزمالك، من أجل التعرف عليهم والتقرب منهم، حيث أكد المدرب لهم أن الفيصل بالنسبة له الاجتهاد وبذل أقصى جهد فى التدريبات، موضحاً لهم أن الفترة المقبلة بمثابة صفحة جديدة بالنسبة لهم لإثبات ذاتهم.

واتفق الزمالك مع جروس على تقاضى مع جهازه المعاون ما يقرب من 85 ألف دولار شهريًا، وهو راتب قريب من الذى كان يتقاضاه الخواجة السويسرى فى ولايته الأولى مع القلعة البيضاء، حيث إن عقد جروس فى ولايته الأولى كان بقيمة مليون يورو فى السنة، ما يعادل 83 ألف يورو شهريًا.

كما اتفق الزمالك مع جروس على توقيع عقد لمدة 6 أشهر يكون راتبه خلالها قرابة النصف مليون يورو، ويكون العقد قابلا للتجديد حال الاتفاق على ذلك وسيكون راتب معاوني جروس الأجانب من نفس القيمة المالية المذكورة.