شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعداداً لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

يعود، اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، إلى معسكره بالكلية الحربية، وذلك بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة التى منحها على ماهر المدير الفنى للفريق البورسعيدى للاعبين، عقب الهزيمة أمام الزمالك فى الكونفدرالية بهدف نظيف.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى المصرى، بقيادة على ماهر، صفحة بطولة الكونفدرالية الأفريقية مؤقتاً عقب خوض الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، وذلك للتركيز على بطولة الدوري.

ويستعد المصري لمواجهة فريق حرس الحدود في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء الخميس المقبل باستاد السويس الجديد.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.

واستهل فريق المصري مشواره في بطولة الدوري بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-0، ثم تعادل سلبياً مع الجونة، قبل أن يفوز على الزمالك بهدف نظيف، وفي الجولة الرابعة فاز المصري على بيراميدز بهدف نظيف أيضاً.