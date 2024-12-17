شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بجائزة الإنجاز المتميز من كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتشرف مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام بتقديم أسمى آيات التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوز سيادته بأرفع جائزة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وهى جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024.

وأكد الدكتور مصطفى عزام على أن جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024 الممنوحة للسيد الرئيس تعكس المكانة الرياضية الرفيعة لمصر، وقد تحولت تحت قيادته إلى قبلة لكل الرياضيين في العالم بقدرتها على تنظيم أكبر البطولات بفضل النهضة الإنشائية في البنية التحتية التي تبناها سيادته في كل المجالات.

وأضاف عزام أن مجلس إدارة سيتي كلوب إذ يقدم التهنئة بهذه المناسبة يطيب له أن ينقل إلى سيادته دعوات أعضاء النادي في جميع فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية بأن يكلل الله عز وجل خطواته بالنجاح من أجل رفعة بلدنا وأبنائنا.

وتسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء أمس الاثنين الجائزة نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.