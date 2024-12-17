شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يدعم زيزو بعد ضياع لقب الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك على دعم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، وذلك بعد عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا، والتى توج بها ويليامز حارس صن داونز.

جروس يتواصل مع زيزو

تواصل جروس مع زيزو، لمساندته ودعمه بعد ضياع لقب الأفضل، وأن اللقب لا يعنى أنه لاعب جيد وأنه الأفضل، بل إن أداءه وإشادة الجميع هى الجائزة بالنسبة له.

وكان زيزو وصل إلى المغرب أمس رفقة حسين لبيب رئيس النادى قبل الحفل بساعتين، وتوجه بعدها إلى الحفل، والذى تم خلاله الإعلان عن فوز ويليامز بالجائزة.

أول رد من زيزو بعد ضياع لقب الأفضل

ومن جانبه قام زيزو بالتعليق على عدم اختياره، من خلال موقع إنستجرام حيث كتب: "إنها ليست النهاية، إنها مجرد بداية لتحدٍ جديد، شكرًا على دعمكم، فنحن جميعًا نعلم كيف تسير الأمور في الكاف، شكرًا للعائلة والأصدقاء والداعمين، نحبكم جميعًا".

أفضل لاعب في أفريقيا

وتوج رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا على حساب الثنائي أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، وحسين الشحات لاعب الأهلي في حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أفريقيا.

وانتهت فعاليات حفل جوائز الأفضل في أفريقيا والتي نظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي أقيمت في المغرب، وأسفرت عن حصول الأهلى على جائزة أفضل نادٍ فى قارة أفريقيا.