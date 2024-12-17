دوري أن بي ايه: بيستونز يُسقط هيت بفارق نقطة بعد التمديد

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حقق كايد كانينغهام "تريبل دابل" وتألق زميله تيم هاردواي جونيور في الوقت الإضافي من مباراة جنونية وقادا فريقهما ديترويت بيستونز للفوز بفارق نقطة على ضيفه ميامي هيت 125 124 بعد التمديد الإثنين ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

ولم تكن المواجهة بين ساكرامنتو كينغز وضيفه دنفر ناغتس أقل إثارة اذ انتهت ايضا بفارق نقطة لصالح الأخير 130 129، الذي تعملق في صفوفه نجمه الصربي نيكولا يوكيتش بتحقيقه "تريبل دابل" للمرة العاشرة هذا الموسم.

على ملعب "ليتل سيزرز أرينا" في ديترويت، بدا بيستونز مسيطرا على زمام الأمور بعدما تقدم بفارق 18 نقطة قبل 8:05 دقائق من نهاية الربع الأخير.

غير أن هيت عاد إلى أجواء اللقاء فارضا التعادل 114 114 بفضل ثلاثية نجمه تايلور هيرو قبل 5.2 ثوانٍ من الوقت الأصلي.

سجل هيت النقاط الثماني الاولى بعد التمديد، قبل أن ينتفض هاردواي ويسجل ثلاث رميات ثلاثية تواليا منحت بيستونز التقدم 123 122.

وردّ كانينغهام على سلة جيمي باتلر ووضع بيستونز في المقدمة مرة جديدة 125 124 قبل 37.5 ثانية، ليتمسك بانتصاره حتى النهاية.

وأنهى كانينغهام المباراة وفي جعبته 20 نقطة و11 متابعة و18 تمريرة حاسمة، هي الأعلى في مسيرته، محققا الـ "تريبل دابل" للمرة السادسة هذا الموسم.

وسجل ماليك بيزلي 7 رميات ثلاثية من إجمالي 28 نقطة ليساعد بيستونز في تخطي الأداء الخارق من باتلر صاحب "تريبل دابل" مع 35 نقطة و19 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وأضاف باتلر 4 سرقات وصدة، غير أن هيت تعرض لهزيمته الـ 11 هذا الموسم مقابل 13 فوزا ليحتل المركز السادس في المنطقة الشرقية التي يتصدرها كليفلاند كافالييرز الفائز بفارق كبير على مضيفه بروكلين نتس 130 101.

على ملعب "غولدن 1 سنتر" في سكرامنتو، سجل يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري المنتظم ثلاث مرات (2021 و2022 و2024)، 20 نقطة وأضاف إليها 14 متابعة و13 تمريرة حاسمة لصالح ناغتس في مباراة شهدت تبدّل هوية الفريق صاحب الأفضلية 7 مرات في آخر دقيقة و15 ثانية.

وتألق الثنائي تايريز ماكسي وبول جورج، فسجل الأول 40 نقطة والثاني 33 نقطة في فوز فريقهما فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على شارلوت هورنتس 121 108، ليفسدا عودة نجم الاخير لاميلو بول من الاصابة.

في تورنتو، فاز شيكاغو بولز على مضيفه رابتورز بفارق نقطة أيضا 122 121.

برز مع الفائز المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 24 نقطة، في حين سجل 7 لاعبين في صفوفه 10 نقاط أو أكثر.