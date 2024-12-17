شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 9 سنوات.. هل يعود تريزيجيه إلى الأهلى للمشاركة فى كأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت بعض التقارير، خلال الفترة الأخيرة، حول رغبة الأهلى فى استعادة خدمات محمود حسن تريزيجيه بعد 9 سنوات من رحيله نحو القارة الأوروبية ليقود كتيبة السويسرى مارسيل كولر فى كأس العالم للأندية يونيو المقبل فى أمريكا.

كان النادى الأهلى قد أعلن استعارة حمدى فتحى من فريقه الوكرة القطرى من أجل الاستعانة بخدماته فى مونديال الأندية العام المقبل.

وانتقل تريزيجيه على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفى الماضى، من طرابزون سبور التركى إلى الريان القطرى.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية قد أسفرت عن وقوع الأهلى فى المجموعة الأولى، حيث سيواجه إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي في لقاء الافتتاح، بالإضافة لفريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

تريزيجيه هو أحد خريجي قطاع الناشئين في الأهلي، وقد خاض معه 3 سنوات ممتازة توجها بالفوز معه بلقبي دوري أبطال أفريقيا عامي 2012 و2013 وشارك فى 87 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 9 أخري، مما مهد له الطريق للانتقال للعب في القارة الأوروبية، بانضمامه لأندرلخت البلجيكي صيف 2015 ولم يكن قد وصل عامه الـ22.

حقق الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه أرقاما مميزة في عام 2024 مع طرابزون والريان القطري في موسمه الحالي، وقدم النجم الدولى أداءا مبهرا مع منتخب مصر فى 2024.

ومع الفراعنة يعد تريزيجيه أحد نجوم المنتخب فى عام 2024، حيث شارك فى 14 مباراة مع منتخب مصر هذا العام ساهم فى 11 هدفا يتسجيل 8 أهداف وصناعة 3 آخرين، ورفع الدولى المصرى رصيده إلى 21 هدف مع الفراعنة فى 77 مباراة دولية.

وكان نادي الريان القطري قد استعار محمود حسن تريزيجيه من طرابزون مقابل 4 ملايين دولار، من طرابزون التركي لمدة عام، بخلاف المقابل المادي الذي حصل عليه اللاعب.

وخلال الموسم الحالي 2024-2025، شارك تريزيجيه في 21 مباراة، بمعدل 1666 دقيقة ، ساهم خلالها في 6 اهداف، حيث سجل 4 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

وخلال منافسات الدوري القطري لعب تريزيجيه 8 مباريات مع الريان، بمعدل 683 دقيقة، ساهم في خمسة أهداف، حيث سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع هدفين.

ومع طرابزون سبور، خلال الموسم الجاري، شارك تريزيجيه مع الفريق في سبع مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا.

وإجمالا خاض تريزيجيه صاحب الـ29 عاما 76 مباراة مع طرابزون سجل خلالها 14 هدفا وصنع 16.

وخاض تريزيجيه صاحب الـ29 عاما، خلال الموسم الماضي 27 مباراة مع طرابزون بمختلف المسابقات، سجل 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ولعب تريزيجيه 4 مباريات في الأدوار التأهيلية في الدوري الأوروبي وسجل هدفًا، قبل التحول للأدوار التأهيلية في دوري المؤتمر الأوروبي.

وينتهى عقد تريزيجيه مع ناديه التركى فى صيف عام 2026، بعدما انضم لصفوف طرابزون سبور قادما من أستون فيلا بقيمة 4 ملايين يورو.