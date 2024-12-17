شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سيدات طائرة الزمالك أمام تيانجين الصينى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يكتب فريق طائرة سيدات الزمالك التاريخ اليوم عند ظهوره لأول مرة فى كأس العالم للأندية التى تنظمها الصين خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر الجارى.

ويخوض فريق سيدات الزمالك البطولة تحت القيادة الفنية لـ أحمد فتحي الذى نجح فى قيادة الفريق فى الفوز ببطولة أفريقيا على حساب الأهلى نهاية الموسم الماضى فى صالة عبد الله الفيصل بالنادى الأهلى.

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره تيانجين بوهاى بانك الصينى في أول ظهور له في كأس العالم للأندية وتقام المباراة في الواحدة والنصف ظهر اليوم، الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

الزمالك يشارك في بطولة كأس العالم للأندية بقائمة تضم كلا من: وردة عزمي، فريدة العسقلاني، داليا المرشدي، مريم متولي، سابين عابد، أيسل نديم ، تقى الله مدحت، نهى عادل، هنا سند ، مريم مصطفى، ندى مرجان، مايا ممدوح، ميلكا لوبيسكا، شروق فؤاد".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في الصين.

وأسفرت القرعة عن تواجد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" في المجموعة الأولى، والتي تعتبر بمثابة مجموعة صعبة، حيث أوقعت الفريق بجانب فرق: تيانجين بوهاي بانك الصيني "مستضيف البطولة"، جيرداو ميناس البرازيلي "المصنف الأول عالمياً"، فيرو فولي ميلان الإيطالي "وصيف أوروبا".