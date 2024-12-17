شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يستفسر عن مستوى حراس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، جلسة مع عماد المندوه مدرب حراس مرمى الفريق فى الجهاز المؤقت، للاستفسار عن مستوى حراس الفريق، وذلك بعد توليه المسئولية مع الأبيض خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز.

وقال عماد المندوه مدرب حراس الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إنه يعمل مع الفريق الأول بشكل مؤقت، لحين وصول مساعدى جروس، كما أنه أخطر جروس أنه يعمل فى الجهاز بناء على طلب الزمالك لفترة مؤقتة، وأنه تحت أمر النادى فى أى وقت.

وأضاف مدرب حراس الزمالك أن جروس استفسر عن مستوى الحراس بالفريق، حيث تم توصيل صورة كاملة عن الحراس بأن الحارسين الكبار محمد عواد ومحمد صبحى لاعبان دوليان، وذى مستوى عالٍ، وبالنسبة للثنائى محمود الشناوى فتم تصعيده خلال الفترة الماضية من جانب جوميز، وشارك فى بعض مباريات الفريق وأدى أداء مميزا، وفيما يخص عمر عبد العزيز فهو حارس منتخب الشباب مواليد 2008، وجميعهم حراس مميزين وذات مستوى عال.

واختتم المندوه تصريحاته أنه مستمر مع الفريق بجهاز جروس لحين وصول مساعدى الخواجة السويسرى، ولم يتم تحديد موعد وصولهم حتى الآن.