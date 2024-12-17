شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائرى تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث أبدى جمهور الأهلى اهتمامه بهذه المباراة باعتبارها أول مباراة بعد صدمة الخسارة من باتشوكا السبت الماضي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره في مباراة شباب بلوزداد بالفوز من أجل تخطي أحزان الخسارة أمام باتشوكا ومن أجل استعادة الانتصارات في دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل الأخير أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي سلبياً بالجولة الثانية.

ويواجه الأهلي فريق شباب بلوزداد الجزائري الأحد المقبل فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولي، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي افتتح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالفوز على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي (0-0) خارج الديار.

ويمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين، وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.