شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس اختيار أفضل لاعب فى أفريقيا وخسارة زيزو اللقب والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس وتفاصيل اختيار أفضل لاعب فى أفريقيا، خلال الحفل الذى أقيم بالمغرب، والذى أسفر عن فوز الأهلى بأفضل نادٍ فى أفريقيا، وفوز ويليامز حارس صن داونز بأفضل لاعب.

وقال شوبير خلال برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إنه عندما وصل إلى الحفل شعر أن أسهم ويليامز هى الأعلى، وعندما وصل قابل حسين لبيب رئيس الزمالك، وأحمد سيد زيزو، الذان وصلا إلى الفندق قبل الحفل بساعتين وكانت رحلة مرهقة بالنسبة لهما.

وأضاف شوبير أن زيزو كان لديه حماس وعشم كبير للفوز بالجائزة لأنه يستحق، قائلا: "زيزو يستحق وأنا من المحبين له لمستواه وأخلاقه وتصريحاته فهو يتعامل كنجم".

وكشف شوبير أنه تحدث مع زيزو ولبيب قبل الحفل، "لكن عندما تم الإعلان عن فوز ويليامز أكيد هيبقى زعلان، فلاعب ذهب إلى المغرب على أنه أفضل لاعب ولكن عندما يحدث العكس أكيد هيكون حزين، ونفس الأمر حدث مع أشرف حكيمى".

وأضاف أنه بعد الحفل تحدث مع زيزو ودعمه بعد عدم الاختيار، قائلا: "لا تغضب، فالجميع يشيد بأدائك، وهذه خطوة على الطريق وإن شاء الله السنة المقبلة تكون موجود، وبالفعل هو اسم موجود على الساحة، فعندما تم الإعلان عن الأهلى كنت سعيد وفرحان، وتمنيت أن يكون زيزو هو الأفضل عندما عرفت أن الاختيار محصور بين زيزو وويليامز، لأنه عندما يتم الاختيار سيقال اللاعب المصرى، وأى فرد مصرى سيكون موجود فى الاحتفالية سيتمنى أن يتم اختيار لاعب مصرى ويفوز بالجائزة لاعب مصرى".