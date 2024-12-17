شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرارات لجنة الحكام الجديدة.. عودة محمود البنا بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الحكم الدولى محمود البنا للظهور فى الملاعب اليوم من خلال إدارة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى فى إطار مواجهات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وقررت لجنة الحكام الجديدة باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، عودة البنا للملاعب بعد انتهاء إيقافه عقب مباراة الأهلى وزد بالدورى المصرى، حيث كان البنا حكم فيديو ولم يستدع حكم الساحة محمود ناجى لمشاهدة اللعبة والتأكد من أحقية زد فى ركلة جزاء من عدمه وهو ما تسبب فى إيقافه.

وأعلن اتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى المقرر لها اليوم الثلاثاء فى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وكشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن قائمة مباراة الاتحاد السكندري، فى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد السلام، في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - صامويل أومسا.

خط الهجوم: مروان حمدي - دودو الجباس