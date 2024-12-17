موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى

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يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز، والتى تقام باستاد القاهرة الدولى.

ويدخل الزمالك المباراة بجهاز فنى جديد بقيادة السويسرى جروس بعد رحيل البرتغالى جوميز، كما يخوض الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المصرى بالجولة الثالثة لدور الجموعات والتى انتهت بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا فى الثامنة مساء الخميس المقبل، باستاد القاهرة، بالجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز، وتنقل قناة أون تايم سبورتس اللقاء وسط كوكبة من نجوم التحليل.

وتعد مباراة سيراميكا مهمة كونها الاختبار الأول للسويسري جروس على رأس القيادة الفنية للزمالك، ومطالب فيها بالفوز لترك انطباع جيد لدى جماهير القلعة البيضاء وكسب ثقتهم فى انطلاقة الولاية الثانية.

ويستعيد الجهاز الفنى للزمالك خدمات 3 لاعبين فى مباراة سيراميكا، المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE".

ويأتى على رأس هؤلاء اللاعبين ناصر منسي الذى غاب عن مباراة المصري الماضية بالكونفدرالية بسبب الإيقاف، وكذلك حمزة المثلوثى الذى رفض الجهاز الفنى المجازفة به فى لقاء الفريق البورسعيدي، وأخيراً ناصر ماهر الذى اقترب من إنهاء البرنامج التأهيلي المخصص له للتعافي من الإصابة.