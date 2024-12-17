الامارات | «الأبيض» يتدرّب في ملعب شرطة دبي استعداداً لـ «خليجي 26»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس، على ملعب نادي ضباط الشرطة في دبي، أولى حصصه التدريبية خلال معسكره الداخلي، استعداداً لـ«خليجي 26» المقرر في الكويت من 21 الجاري حتى الثالث من يناير المقبل، علماً بأن المنتخب سيلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كلاً من قطر والكويت وعمان.

ويركز المدرب، باولو بينتو، خلال التدريبات اليومية التي ستستمر حتى موعد السفر إلى الكويت بعد غد، على جاهزية اللاعبين من الجوانب التكتيكية والبدنية، بجانب العمل على استقرار التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المنتخب مباراته الأولى في البطولة الخليجية أمام قطر 21 الجاري.

ويراهن مدرب المنتخب على الروح المعنوية العالية للاعبي المنتخب عقب النتائج الإيجابية التي حققها في تصفيات كأس العالم 2026، وكذلك مستوى جاهزية اللاعبين خلال مشاركاتهم مع فرقهم سواء في الدوري المحلي أو الآسيوي.

ومن المقرر أن يلتحق لاعبو شباب الأهلي: حمد المقبالي ويحيى الغساني وحارب عبدالله ولاعبو الوصل كايو كانيدو وفابيو دي ليما وطحنون الزعابي وفارس خليل بتدريبات المنتخب، عقب مباراة القمة بين شباب الأهلي والوصل اليوم ضمن الجولة العاشرة للدوري.

ويلاحظ أن قائمة المنتخب للبطولة الخليجية خلت من لاعب الوصل علي صالح، رغم أنه ظل في الفترة الماضية يتواجد أساسياً في تشكيلة الوصل، لكنه غاب عن مباراتي المنتخب أمام قيرغيزستان وقطر الأخيرتين، بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها.

واختار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو 26 لاعباً للمهمة الخليجية المرتقبة، وهم: في حراسة المرمى خالد عيسى وحمد المقبالي وعلي خصيف. وفي الدفاع محمد العطاس، ولوكاس بيمنتا وكوامي كويدو، وخليفة الحمادي، وخميس المنصوري وعبدالله إدريس وفارس خليل وخالد الظنحاني وزايد سلطان. وفي الوسط ماجد راشد، ويحيى نادر، وماكنزي هانت، وطحنون الزعابي، وعبدالله حمد وعصام فايز، وماركوس ميلوني، وسولومون سوسو ويحيى الغساني، وحارب عبدالله وفابيو دي ليما وفهد بدر. وفي الهجوم برونو أوليفيرا وكايو كانديو.