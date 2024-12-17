الامارات | اتحاد السلة يصرف مكافآت مالية للاعبي المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، لاعبي المنتخب الأول ببذل مزيد من الجهد، واستثمار الفترة المقبلة في الإعداد الأنسب لمباراتي «الأبيض» المصيريتين أمام سورية ولبنان، يومي 21 و24 فبراير المقبل، في النافذة الثالثة والأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس آسيا 2025.

وقال القرقاوي في تصريحات صحافية خلال حفل أقامه، أول من أمس، تقديراً لجهود اللاعبين: «إن المنتخب قدم أداء قوياً في مباراته الأخيرة أمام المنتخب البحريني في ختام النافذة الثانية، ويعد بداية مسيرة تصحيح المسار في التصفيات، وإحياء الأمل في تحقيق هدف الصعود لنهائيات آسيا في السعودية العام المقبل».

وأضاف القرقاوي: «مجلس الإدارة قرر صرف مكافآت مالية من ميزانية الاتحاد للاعبي المنتخب تقديراً للعروض القوية في المرحلة الماضية، وتوجت بالفوز على المنتخب البحريني»، مشيراً في الوقت ذاته إلى الجهود الكبيرة للجهازين الإداري والفني.

وحضر الحفل نائب رئيس الاتحاد، عبداللطيف الفردان، ورئيس المكتب التنفيذي، محمد الزرعوني، وأمين السر العام، سالم المطوع، وعضوا مجلس الإدارة، حمدان سعيد وعلي الأميري، ومدير الاتحاد، محمد الحمادي، والجهازان الإداري والفني ولاعبو المنتخب.

وأكد القرقاوي أهمية استفادة اللاعبين من مشاركة المنتخب في بطولة دبي الدولية في نسختها الـ34 التي تنطلق أواخر يناير المقبل، وقال: «تمثل بطولة دبي محطة أخيرة في مراحل إعداد (الأبيض) كونها تسبق مباراتي المنتخب أمام سورية في 21 فبراير المقبل ولبنان في 24 من الشهر ذاته».

يذكر أن حظوظ منتخب السلة للتأهل آسيا 2025 مرهونة بفوزه في مواجهتيه المقبلتين أمام سورية ولبنان، للمنافسة على ثاني البطاقات المؤهلة بشكل مباشر عن مجموعته السادسة، خصوصاً أن «الأبيض» دفع ضريبة باهظة في فبراير الماضي، بسبب الغيابات المؤثرة للإصابة، بخسارته مواجهتي النافذة الأولى أمام منتخبي سورية والبحرين بنتيجتي (64-70) و(63-78)، قبل أن يفتتح منتصف نوفمبر الماضي النافذة الثانية في دبي بالخسارة أمام منتخب لبنان بواقع (99-77)، وأتبعها بتسجيل انتصاره الأول في المرحلة النهائية بالفوز على البحرين بنتيجة (90-77).