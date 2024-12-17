الامارات | بطولة العالم للدراجات بالمناطق الحضرية في أبوظبي اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة العالم للدراجات بالمناطق الحضرية في أبوظبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، النسخة السابعة من بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية (أبوظبي 2024)، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات، على كورنيش أبوظبي. وتستضيف أبوظبي الحدث العالمي للمرة الثانية، بعد نجاح النسخة السابقة عام 2022، التي جذبت آلاف المتفرجين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App