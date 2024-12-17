الامارات | بطولة العالم للدراجات بالمناطق الحضرية في أبوظبي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، النسخة السابعة من بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية (أبوظبي 2024)، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات، على كورنيش أبوظبي. وتستضيف أبوظبي الحدث العالمي للمرة الثانية، بعد نجاح النسخة السابقة عام 2022، التي جذبت آلاف المتفرجين.