الامارات | الوصل يطلب الثأر من «الفريق السوبر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتركز الأنظار على المباراة النارية بين شباب الأهلي والوصل (حامل اللقب) في ختام الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم عند الساعة 19:30 من مساء اليوم على استاد راشد في دبي.

وتأتي المواجهة بعد أربعة أيام من اللقاء المثير الذي جمع «فرسان دبي» مع «الإمبراطور» في نهائي «كأس سوبر إعمار»، الذي انتهى لمصلحة شباب الأهلي 4-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي 2-2.

ويسعى شباب الأهلي (ثاني الترتيب) إلى تأكيد تفوقه على الوصل، والمضي في مسعاه للمنافسة على لقب الدوري، والحرص على عدم اتساع الفارق مع الشارقة «المتصدر» لأكثر من أربع نقاط، بانتظار المواجهة المؤجلة له أمام العين التي إن انتصر فيها فسيقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط.

ويعتمد شباب الأهلي على مفاتيح لعب مهمة يتقدمها المهاجم الإيراني سردار أزمون الذي يأمل هز شباك حارس الوصل خالد السناني.

وعانى شباب الأهلي في آخر جولتين عدم تحقيق الفوز بعدما سقط في فخ التعادل أمام اتحاد كلباء بالتعادل السلبي، ومع خورفكان 1-1، وبات الفوز هو الخيار الوحيد له في مواجهة اليوم للعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات. في المقابل يسعى الوصل بقيادة مهاجمه فابيو ليما إلى الثأر لخسارة لقب كأس السوبر التي كان يُمني النفس بلقبها.

وكانت الخسارة بمثابة الضربة القوية للوصل الذي لم يُقدم أفضل ما لديه في المنافسات المحلية خصوصاً بطولة الدوري التي يحمل لقبها، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في ثلاث لقاءات والتعادل في أربعة، والخسارة في مباراتين، ليُصبح بذلك بعيداً عن صراع المنافسة الذي انحصر بصورة كبيرة بين الشارقة وشباب الأهلي.

وعلى الرغم من تراجع نتائج الوصل محلياً فإنه قدم عملاً كبيراً أمام شباب الأهلي في مباراة «السوبر»، بعد أن كان الطرف الأكثر امتلاكاً لزمام الأمور في المباراة، وتعرض لبعض التفاصيل التي حرمته الفوز، فضلاً عن بعض الهفوات الدفاعية التي باتت إحدى أهم الثغرات التي عاناها «الإمبراطور» منذ بداية الموسم.

تاريخياً سبق أن التقى الفريقان 30 مرة على مستوى دوري المحترفين، فاز شباب الأهلي 12 مرة والوصل 10 مرات وتعادلا في ثماني مواجهات، بيد أن شباب الأهلي لم يتذوق طعم الانتصارات أمام «الإمبراطور» في آخر ثلاث مواجهات جمعتهما على مستوى الدوري، إذ فاز الوصل في الموسم الماضي ذهاباً وإياباً بنتيجة 3-0 و2-1.

. التقى الفريقان 30 مرة في دوري المحترفين.. فاز شباب الأهلي 12 مرة والوصل 10 مرات.