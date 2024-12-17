الامارات | سعيد سليمان: قادرون على الفوز بكأس الخليج.. وحلمي تمثيل المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب شباب الأهلي، سعيد سليمان، عن حلمه الكبير في تمثيل المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد تألقه مع «فرسان دبي» خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على أن مسألة انضمامه لـ«الأبيض» في يد المدرب البرتغالي باولو بينتو.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الكل يسألني: لماذا لم يتم استدعاؤك للمنتخب؟ لكنني لا أحب أن أقول لماذا، بل أتطلع دوماً إلى أن يشاهدني الجميع في الملعب عند السؤال عني، وأنا كلاعب أقدم ما لدي، والأمر متروك لمدرب المنتخب الذي يقرر ما إذا كان سعيد سليمان يستحق الوجود مع المنتخب أم لا».

ونجح سعيد سليمان (25 عاماً) في حجز مكان له في التشكيل الأساسي لشباب الأهلي في عدد من المباريات الأخيرة، إذ خاض هذا الموسم خمس مباريات، كما كان في التشكيل الأساسي أمام الوصل في مباراة كأس سوبر إعمار، وأسهم في تتويج فريقه باللقب، وكان قد بدأ مشواره مع شباب الأهلي في 2018 قبل أن ينتقل إلى حتا ثم إلى عجمان على سبيل الإعارة، قبل العودة إلى بيته شباب الأهلي منذ عام 2022. وأضاف: «طموحي وهدفي هو تمثيل المنتخب، وهذا ما أسعى إليه، وأعتقد أن الأبيض قادر على الوصول إلى كأس العالم والفوز بلقب بطولة الخليج.. لم لا؟ المنتخب يضم لاعبين وأسماء كبيرة ولا يقل عن أي منتخب خليجي، والكرة الآن في ملعب اللاعبين، ولا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم. قادرون على الفوز بلقب بطولة الخليج المقبلة في الكويت».

وعن تتويج شباب الأهلي بكأس السوبر، قال سعيد سليمان: «نستحق الفوز، ونفكر الآن في المباريات المقبلة، خصوصاً أن مباراة الوصل في بطولة الدوري (اليوم) ستكون صعبة بسبب رغبة الوصل في تعويض خسارة السوبر، ولكن الفريق سيستعد جيداً للمباريات والبطولات المقبلة».

وعن أصعب لحظات مباراة السوبر أمام الوصل، قال: «بالتأكيد ركلة الجزاء الأخيرة التي حصل عليها الوصل، وتوقف المباراة وتوقف الحكم وتوجهه إلى تقنية الفيديو، كانت دقيقة صعبة، ولكن نجح الفريق في العودة وتألق حمد المقبالي في ركلات الترجيح ليهدي شباب الأهلي الفوز ولقب كأس السوبر».

سعيد سليمان:

. مباراة اليوم ستكون صعبة بسبب رغبة الوصل في تعويض السوبر

. أتطلع دوماً إلى أن يشاهدني الجميع في الملعب عند السؤال عني.