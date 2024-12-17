الامارات | 3 مباريات حاسمة في كأس الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة السابعة والربع من مساء اليوم، مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإمارات لكرة الصالات، بإقامة ثلاث مباريات، فيلتقي كلباء مع دبا الحصن، والبطائح مع مليحة، واليرموك مع «الإقامة وشؤون الأجانب». يذكر أن مباريات الإياب ستقام في 25 ديسمبر الحالي، لحسم هوية الفرق المتأهلة إلى جانب خورفكان في الدور نصف النهائي.