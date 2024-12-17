الامارات | شرودر: علي مبخوت سيكون سعيداً إذا تلقّى دعوة من المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر مدرب فريق النصر، الهولندي الفريد شرودر، عن سعادته بالمستوى الذي يظهر به المهاجم علي مبخوت مع العميد في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد الهدف الذي أحرزه في شباك خورفكان، من تسديدة رائعة، ليشعل اللاعب الشارع الرياضي والجماهير التي طالبت من جديد بضرورة وجوده مع المنتخب، خلال الفترة المقبلة من مشوار الأبيض في تصفيات كأس العالم وبطولة خليجي 26.

ونجح النصر في تحقيق فوز مهم على خورفكان 3-1، أول من أمس، ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، لينهي عام 2024 بانتصار ومركز متقدم في جدول الترتيب إثر صعوده إلى المركز الثالث، وحوّل النصر خلال المباراة تأخره بهدف إلى تقدّم بهدفين من توقيع المغربي عادل تاعرابت، وعلي مبخوت، وهما هدافا الفريق في الدوري برصيد سبعة أهداف، قبل أن يضيف الإيطالي غابياديني، الهدف الثالث في نهاية الشوط الثاني.

وقال مدرب النصر، شرودر، لـ«الإمارات اليوم»، عن تألق علي مبخوت مع العميد: «اللاعب يعيش فترة رائعة مع النصر، ويقوم بأكثر من عمل داخل الملعب، وليست مهمته فقط تسجيل الأهداف، ولكن يقوم بأدوار دفاعية وفي وسط الملعب، رغم ذلك أحرز سبعة أهداف، بالتأكيد أي مدرب يكون سعيداً إذا امتلك لاعباً مثل علي مبخوت، وأنا كذلك سعيد بوجوده مع النصر».

وعن وجود علي مبخوت مع المنتخب الوطني وعدم استدعائه المستمر رغم تألقه، وهل يؤثر ذلك في اللاعب من وجهة نظره، قال المدرب: «علي مبخوت سعيد جداً مع النصر ويعيش مع عائلته في أجواء رائعة، لا أعتقد أن عدم استدعائه يمثل له أزمة أو حزناً داخلياً، ولكن بالتأكيد أعتقد أن اللاعب سيكون سعيداً إذا تلقّى دعوة من المنتخب للتواجد مع الأبيض، أي لاعب يريد التواجد مع منتخب بلاده، وهذا أمر طبيعي».

وعن وضع فريق النصر ووصوله إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، قال المدرب: «في الواقع التقدّم في جدول الترتيب شيء رائع للجمهور ومجلس إدارة شركة كرة القدم واللاعبين، ولكن بالنسبة لي ليس مهماً ذلك على قدر ما أريد من عمل ومواصلة التقدم، لتقديم كرة قدم حقيقية، اليوم هناك لاعبون نعتمد عليهم في أكثر من مركز مثل الهولندي يوري فير، عندما يلعب في قلب الدفاع أو وسط الملعب، ويقدم مستوى متميزاً في المركزين ويساعد بهما الفريق».

وأضاف: «استحق الفريق الفوز على خورفكان، وكنت واثقاً بإحراز الأهداف والعودة رغم التأخر بهدف، مسألة استقبال الأهداف لا تزعجني إذا كان الفريق يؤدي ويقدم مستوى متميزاً، الأخطاء واردة في كرة القدم، ومع الوقت سيتعود اللاعبون على تقديم كرة القدم الحقيقية، والتقدم أكثر في جدول الترتيب».

. شرودر: مبخوت يعيش فترة رائعة مع النصر، ويقوم بأكثر من عمل داخل الملعب.