الامارات | كاكو: العين عاد إلى أجواء المنافسة على لقب الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب نادي العين، البارغواياني أليخاندرو روميرو كاكو، سعادته بالانتصار الذي حققه «الزعيم» على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن هذا الفوز أعاد «البنفسج» إلى أجواء المنافسة على اللقب.

وقال كاكو لـ«الإمارات اليوم» إن العين كان يحتاج إلى الفوز على الجزيرة لأسباب عدة، موضحاً: «الفريق تعثر في الجولة الماضية بتعادله مع كلباء بثلاثة أهداف لكل فريق، ولم يكن هناك مجال لخسارة المزيد من النقاط، خصوصاً أن الفرق التي تنافس على الصدارة وسعت الفارق في النقاط».

وأضاف: «في الوقت نفسه مواجهة الجزيرة لها أهمية كبيرة، خصوصاً أنها أمام فريق قوي يلعب على أرضه وأمام جمهوره، كما أنه منافس مباشر على المراكز الأولى في لائحة الترتيب، لذلك الفوز عليه يُعد دافعاً معنوياً قوياً بالنسبة لنا في الفترة المقبلة».

ورداً على سؤال حول الفارق بين أداء العين أمام كلباء في المباراة التي تأخر فيها الفريق بثلاثة أهداف قبل أن يتعادل بصعوبة 3-3، وبين أداء اللاعبين أمام الجزيرة، قال: «في مباراة كلباء لم نظهر بشكل جيد، والمباراة زادت صعوبتها بسبب تقدم المنافس علينا في النتيجة، بينما أمام الجزيرة أرى أننا لعبنا الشوط الثاني بشكل مثالي، رغم أن المنافس تقدم علينا أيضاً، ولكننا قدمنا كل ما لدينا، والحافز كان لدينا أقوى في تحقيق الانتصار وعدم التعثر مجدداً».

وعن حظوظ العين في المنافسة على لقب الدوري، قال: «لدينا مباراة مؤجلة، يجب أن نحقق فيها الفوز حتى نقترب بشكل أكبر من الأندية التي تسبقنا في لائحة الترتيب، وبشكل عام نفكر في كل مباراة بشكل منفصل، ولن نهتم بنتائج المنافسين، بقدر تركيزنا على أنفسنا، وعلى عدم خسارة المزيد من النقاط في المرحلة المقبلة».

أمّا بالنسبة إلى رأيه في قرعة كأس العالم للأندية 2025 التي تُقام في الولايات المتحدة الأميركية، والتي أسفرت عن وقوع «الزعيم» في «المجموعة الحديدية» التي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والوداد المغربي، قال: «كأس العالم للأندية حدث كبير ننتظره بالتأكيد، ولا شك أن القرعة أسفرت عن وقوعنا في مجموعة قوية جداً، ولكن في الوقت نفسه من المبكر الحديث عن البطولة، لأنها ستُقام بعد أكثر من ستة أشهر، وتركيزنا على البطولات التي نلعبها حالياً، أمّا المونديال سيُقام عقب نهاية الموسم الجاري».