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الامارات | إصابة لامين جمال في «الرباط الشظوي»

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مدريد - أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لامين جمال في «الرباط الشظوي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ، متصدّر ، أمس، غياب جناحه الدولي، لامين جمال، من ثلاثة إلى أربعة أسابيع عن الملاعب، بسبب التواء في كاحله الأيمن، تعرض له في المباراة ضد ليغانيس (0-1)، أول من أمس، في ختام المرحلة الـ17.

وقال برشلونة في بيان: «تعرض لامين جمال لإصابة في كاحله الأيمن، الأحد، خلال المباراة أمام ليغانيس، وأظهرت الفحوص التي أجريت، صباح الاثنين، أنه يعاني إصابة من الدرجة الأولى في الرباط الشظوي الأمامي»، مضيفاً أن مدة غيابه «تقدر بين ثلاثة وأربعة أسابيع».

وتعرّض جمال لضربة قوية في كاحله الأيمن في الدقيقة 16، وطلب استبداله بعد أن تحامل على آلامه، وأكمل المباراة حتى الدقيقة 75.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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