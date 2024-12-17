شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يهزم كلوب أمريكا ويحرز برونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 17 ديسمبر2006 فاز الأهلي علي كلوب أمريكا بهدفين مقابل هدف في أمسية كروية رائعة قدم فيها الأهلي عرضا رائعا أبهر الجميع، بحضور جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي للفيفا وقتها علي ملعب يوكوهاما الياباني فى إطار مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة العالم للأندية في اليابان 2006.

فاز الأهلي بالمركز الثالث للبطولة وحصد 2.5 مليون دولار، بينما حصل كلوب أمريكا علي المركز الرابع وحصد 2 مليون دولار.

ووقتها حقق النادي الأهلي رقما قياسيا نسبة لقاره أفريقيا والدول العربية، حيث استطاع تحقيق المركز الثالث لأول مرة فى البطولة من قارة أفريقيا أو بين الدول العربية .

وتأهل الأهلى لهذا المحفل العالمى بعدما توج بدورى أبطال أفريقيا متفوقاً على الصفاقسى التونسى خارج أرضه فى إياب النهائى بهدف فى الدقيقة الأخيرة.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.