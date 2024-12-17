شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: هناك وسطاء يتواصلون مع إدارة الأهلى من أجل عودتى إلى النادى والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر كانت أمامه فرصه تاريخية، لصناعة تاريخ جديد أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال.

وقال عاشور، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي كانت أمامه فرصة لصناعه تاريخ، وباتشوكا فريق ضعيف، ولكن اللاعبين كانوا بحاجة للاجتهاد بشكل أكبر، والجميع حزين بعد الخسارة وعدم التأهل لمواجهة ريال مدريد".

وأضاف: "في جيلي لم يرفض أحد تسديد ركلة الترجيح أو يطلب تسديد الكرة، والمدرب هو من يحدد في المحاضرة من سيسدد، بالترتيب في المباريات العادية يحدد 3 لاعبين، وفي المباريات التي بها ضربات ترجيح يحدد بالترتيب أسماء 10 لاعبين".

وعن عودته إلى الأهلي: "هناك وسطاء يتواصلون مع الإدارة حاليًا، وأتمنى أن تكون هناك جلسة من أجل عودتي لبيتي مرة أخرى، وأنا تحت أمر الأهلي في أي مكان، سواء في التدريب أو الإدارة، وحاليًا أحصل على دورات".