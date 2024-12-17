شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: الكل يشكر الرئيس السيسى لدعمه الكرة الأفريقية وعبده ضيوف أكد أنه من عشاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه فخور بأنه مصري في ظل هذا الشكل وهذه الكرامة التي فرضها الرئيس السيسي بعد تكريمه خلال حفل جوائز الكاف التي أقيمت في المغرب.

وقال أشرف صبحى، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "فخور أنى الحمد لله مصري ومواطن ووزير بهذا الشكل وهذه الكرامة بوجود اسم فخامة الرئيس عن كل الناس، أنا قابلت زيدان وكان معاه عبده ضيوف قال لي عاوزك توصل رسالة وهى أنا من محبي الرئيس السيسي، والكل يشكر الرئيس السيسي لدعمه للكرة الأفريقية ودعمه للبنية الأساسية وده اللى قاله رئيس الاتحاد الأفريقي مباشرة".

وأضاف: "كل المرشحين من مصر حاجة مشرفة لنا جميعا ونعتز بها وحاجة كبيرة وفوز الأهلى بجائزة أفضل نادٍ حاجة مشرفة وتكريم كبيرة لهم ولمصر، وإن شاء الله نتواصل في ظل الدعم الذى يقدمه الرئيس السيسى للرياضة".

وتسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الجائزة التي منحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك نيابةً عنه، خلال فعاليات الحفل السنوي لتوزيع جوائز الكاف لعام 2024.

وأعرب وزير الرياضة عن عظيم الشرف باستلام الجائزة المرموقة للإنجاز الرياضى لعام 2024 نيابة عن الرئيس، وهى أرفع جائزة رياضية يمنحها الكاف هذا العام نظراً للجهود الكبيرة والدعم غير المحدود من الرئيس في تنمية وتطوير كرة القدم المصرية والأفريقية.

وخلال الحفل نقل وزير الشباب والرياضة امتنان السيد الرئيس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمنحه تلك الجائزة.