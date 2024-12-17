شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى المقرر لها غدا الثلاثاء فى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وكشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن قائمة مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مواجهات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري في السابعة من مساء الثلاثاء على استاد السلام، في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - صامويل أومسا.

خط الهجوم: مروان حمدي - دودو الجباس