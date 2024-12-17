شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: زيزو تعرض للظلم فى عدم الفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يرى الإعلامي سيف زاهر أن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك استحق الفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، بدلا من الجنوب أفريقي ويليامز الذي توج بالجائزة، متفوقا على حسين الشحات لاعب الأهلي وزيزو.

وقال زاهر، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورتس: "زيزو قدم موسما كبيرا مع الزمالك في الموسم الماضي وقاده للفوز ببطولتين قاريتين بعد التتويج بلقب الكونفدرالية وكأس السوبر الأفريقي"، مؤكدا أن زيزو تعرض للظلم في عدم فوزه بالجائزة.

وعبر محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن فخره الشديد بتسلم جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا، خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة ‏القدم «كاف» للأفضل في 2024 الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.‏

وقال الغزاوي، فى كلمته بعد تسلمه الجائزة: نيابة عن زملائي في مجلس إدارة النادي الأهلي أود أن أتوجه بالشكر إلى الحاضرين وعلى رأسهم الدكتور باتريس موتسيبي ‏رئيس الاتحاد الأفريقي على ما يقوم به من جهود كبيرة لتطوير كرة القدم داخل القارة.‏

وأضاف: تحية تقدير وإعزاز خاصة للمملكة المغربية على التنظيم المثالي والضيافة المميزة، وهو أمر ليس جديدًا على بلد عريق له ‏مكانة كبيرة لدى الجميع.

وتابع: إنه أمر عظيم للغاية أن أتلقى هذه الجائزة.. أتمنى أن نتوج بها العام القادم للعام الثالث على التوالي، وهو طموح يتطلب منا ‏الكثير. أشكر جماهير الأهلي وأقول لهم أنتم الدافع والحافز دائمًا.